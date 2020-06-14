Пострадавшие при взрыве газа в гараже в Красноярске находятся в тяжелом состоянии

ТАСС, 14 июня. Двое пострадавших при взрыве газового баллона в гараже в Красноярске находятся в стабильном тяжелом состоянии, угрозы жизни нет, сообщил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь краевой клинической больницы Красноярска Сергей Головач.

"К нам поступили в ожоговый центр двое пострадавший при взрыве газового баллона. Это мужчина 26 лет и девочка 14 лет. Оба находятся в тяжелом стабильном состоянии, оба в сознании. Сейчас проводится противошоковая терапия, симптоматическое лечение. Угрозы жизни нет", - сообщил собеседник агентства.

Газовый баллон взорвался в воскресенье в гаражном массиве в Красноярске, в результате пострадали два человека, один из которых ребенок 14 лет. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС края последующего горения не произошло.

Как говорится в сообщении ГУ МВД по Красноярскому краю, на месте работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются обстоятельства случившегося. В отношении родителей несовершеннолетней пострадавшей проводится проверка. Решается вопрос о привлечении их к установленной законом ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.