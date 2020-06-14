{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

В Норильск доставили новые емкости для сбора нефтепродуктов

Их доставили двумя вертолетами, один из которых Ми-8 МЧС России

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Новые емкости для сбора нефтепродуктов доставили вертолетами в Норильск на место сбора разлившегося дизтоплива. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.

На эту тему
Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске. Главное

"В зону ЧС были доставлены дополнительные емкости для сбора водно-топливной смеси. Они перебрасывались в места наполнения смесью двумя вертолетами, один из которых - Ми-8 МЧС", - сказали в ведомстве.

Ранее в субботу сообщалось, что из 97 емкостей общей вместимостью более 24,2 тыс. кубометров 74 уже заполнены.

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, за сутки собрано топливно-водяной смеси 3 879 куб. м (всего 25 798 куб. м), в том числе с акватории реки Амбарная 3 092 куб. м (всего 21 276 куб. м).

Теги
РоссияРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
Пострадавшие при взрыве газа в гараже в Красноярске находятся в тяжелом состоянии
Они в сознании, их жизни ничего не угрожает
Читать полностью