В Норильск доставили новые емкости для сбора нефтепродуктов

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Новые емкости для сбора нефтепродуктов доставили вертолетами в Норильск на место сбора разлившегося дизтоплива. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.

"В зону ЧС были доставлены дополнительные емкости для сбора водно-топливной смеси. Они перебрасывались в места наполнения смесью двумя вертолетами, один из которых - Ми-8 МЧС", - сказали в ведомстве.

Ранее в субботу сообщалось, что из 97 емкостей общей вместимостью более 24,2 тыс. кубометров 74 уже заполнены.

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, за сутки собрано топливно-водяной смеси 3 879 куб. м (всего 25 798 куб. м), в том числе с акватории реки Амбарная 3 092 куб. м (всего 21 276 куб. м).