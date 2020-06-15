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Пандемия коронавируса нового типа

Министр здравоохранения Красноярского края выздоровел после коронавируса

Информация о заболевании Бориса Немика появилась 25 мая

КРАСНОЯРСК, 15 июня. /ТАСС/. Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик, заразившийся в конце мая коронавирусом, выздоровел и приступил к работе. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

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"Министр здравоохранения Борис Маркович Немик сегодня официально приступил к работе после завершения курса лечения и получения отрицательных тестов на коронавирусную инфекцию. На изоляции глава краевой отрасли находился в течение трех недель", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал ТАСС, информация о заболевании министра появилась 25 мая. В видеообращении Немик сообщил, что болезнь протекает в легкой форме, поэтому он был направлен на амбулаторное лечение в режиме домашней изоляции.

По данным на 15 июня, в Красноярском крае выявлено более 6,6 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Более 2,2 тыс. человек уже вылечились, умерли 65 человек.

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