Усс сообщил, что критический этап ликвидации разлива нефтепродуктов под Норильском позади

НОРИЛЬСК, 16 июня. /ТАСС/. Критический этап операции по ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске пройден, ситуация находится под контролем. Об этом во вторник сказал губернатор Красноярского края Александр Усс на встрече с представителями коренных малочисленных народов севера (КМНС).

29 мая на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта и в водоемы, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.

"Сейчас ведутся очень активные работы, группировка большая, более 700 человек. Это и представители МЧС, и нашей службы "Спасатель" и, конечно, решающую роль здесь играет работа компании, которая обладает и специалистами, и финансами. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что такой наиболее важный критический момент в ликвидации аварии, он уже пройден. То, что мы здесь видели спустя три-пять дней [после аварии] и на реке, и на Пясино и то, что есть сейчас - это две большие разницы", - сказал Усс.

По данным оперштаба, в рамках ликвидации последствий разлива топлива уже собрано более 30,6 тыс. кубометров водонефтяной смеси. В промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено более 84 тыс. тонн грунта. Кроме того, до 63,1 тыс. кв. м увеличилась обработанная сорбентом территория.

Ликвидацией последствий разлива занимаются 705 человек и 303 единицы техники. На месте работает отряд Морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Ежедневно на реке Амбарной устанавливаются дополнительные боновые заграждения, которые не позволяют распространяться топливу за их пределы по поверхности водоема.