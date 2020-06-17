Суд продлил арест гендиректора артели по делу о прорыве дамб в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 17 июня. /ТАСС/. Красноярский краевой суд продлил на два месяца срок ареста гендиректора золотодобывающего предприятия "Сисим" Максима Ковалькова - фигуранта уголовного дела о прорыве дамб в Курагинском районе Красноярского края в октябре прошлого года. Об этом в среду ТАСС сообщили в суде.

"Арест Ковалькову продлили на два месяца, по 18 августа 2020 года", - сказали в суде.