Суд продлил арест гендиректора артели по делу о прорыве дамб в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 17 июня. /ТАСС/. Красноярский краевой суд продлил на два месяца срок ареста гендиректора золотодобывающего предприятия "Сисим" Максима Ковалькова - фигуранта уголовного дела о прорыве дамб в Курагинском районе Красноярского края в октябре прошлого года. Об этом в среду ТАСС сообщили в суде.
"Арест Ковалькову продлили на два месяца, по 18 августа 2020 года", - сказали в суде.
Прорыв дамб на реке Сейба произошел 19 октября 2019 года. Погибли 20 человек, 23 человека получили травмы различной степени тяжести. По делу были арестованы Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастер компании Евгений Александров. Ранее в среду арест на два месяца был продлен Александрову. После прорыва дамб было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии причин ЧП нарушения при ведении золотодобычи.
Еще одно уголовное дело возбуждено по факту загрязнения реки. Росприроднадзор выявил превышение взвешенных частиц, концентрации железа и меди в реке Малой Сейбе.