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Расследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Суд продлил арест гендиректора артели по делу о прорыве дамб в Красноярском крае

Максим Ковальков останется под стражей до 18 августа

КРАСНОЯРСК, 17 июня. /ТАСС/. Красноярский краевой суд продлил на два месяца срок ареста гендиректора золотодобывающего предприятия "Сисим" Максима Ковалькова - фигуранта уголовного дела о прорыве дамб в Курагинском районе Красноярского края в октябре прошлого года. Об этом в среду ТАСС сообщили в суде.

"Арест Ковалькову продлили на два месяца, по 18 августа 2020 года", - сказали в суде.

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Прорыв дамбы в Красноярском крае. Главное

Прорыв дамб на реке Сейба произошел 19 октября 2019 года. Погибли 20 человек, 23 человека получили травмы различной степени тяжести. По делу были арестованы Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастер компании Евгений Александров. Ранее в среду арест на два месяца был продлен Александрову. После прорыва дамб было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии причин ЧП нарушения при ведении золотодобычи.

Еще одно уголовное дело возбуждено по факту загрязнения реки. Росприроднадзор выявил превышение взвешенных частиц, концентрации железа и меди в реке Малой Сейбе.

Теги
РоссияКрасноярский крайРасследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Расследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Суд продлил на два месяца арест всех фигурантов дела о прорыве дамб в Красноярском крае
Под стражей до 18 августа останутся гендиректор артели "Сисим" Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастер компании Евгений Александров
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