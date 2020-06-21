С места разлива ГСМ под Норильском собрали 32,8 тыс. куб. м водотопливной смеси

ТАСС, 21 июня. Спасатели за сутки собрали с места разлива нефтепродуктов под Норильском 201 кубометр водотопливной смеси, всего собрано около 32,8 тыс. кубометров. Кроме того, за сутки вывезено 8,9 тыс. тонн загрязненного грунта, всего - 121,1 тыс. тонн, сообщили в воскресенье журналистам в оперативном штабе.
"За сутки собрано топливно-водяной смеси 201 кубометр, всего 32 805 кубометров. В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 8 923 тонн загрязненного поверхностного грунта, всего 121 176 тонн", - говорится в сообщении штаба.
Сорбентом обработано 5 км береговой линии и 1,2 тыс. кв метров загрязненной территории. Всего обработано 82 км береговой линии и 67,4 тыс. кв метров загрязненной территории.
На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы.
Ликвидацией последствий разлива занимаются более 500 человек, привлечено 235 единицы техники. На месте работает отряд Морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Ежедневно на реке Амбарной устанавливают дополнительные боновые заграждения, которые не позволяют распространяться топливу за их пределы по поверхности водоема.