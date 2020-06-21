С места разлива ГСМ под Норильском собрали 32,8 тыс. куб. м водотопливной смеси

ТАСС, 21 июня. Спасатели за сутки собрали с места разлива нефтепродуктов под Норильском 201 кубометр водотопливной смеси, всего собрано около 32,8 тыс. кубометров. Кроме того, за сутки вывезено 8,9 тыс. тонн загрязненного грунта, всего - 121,1 тыс. тонн, сообщили в воскресенье журналистам в оперативном штабе.

"За сутки собрано топливно-водяной смеси 201 кубометр, всего 32 805 кубометров. В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 8 923 тонн загрязненного поверхностного грунта, всего 121 176 тонн", - говорится в сообщении штаба.