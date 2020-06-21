В Кузбассе зафиксировали максимальные за сутки 75 случаев коронавируса

ТАСС, 21 июня. В Кемеровской области за минувшие сутки выявили 75 новых случаев инфицирования коронавирусом. Таким образом, общее число заразившихся в регионе составило 1 352, сообщил в своем официальном Telegram-канале губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Нынешний суточный прирост является максимальным с начала пандемии. Предыдущий максимальный показатель был отмечен 12 июня, тогда за сутки медики выявили 68 новых случаев инфицирования коронавирусом в регионе.

"Еще у 75 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 27 пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 507 человек", - написал Цивилев.

По данным оперативного штаба, из выявленных за минувшие сутки случаев 21 зафиксирован в Новокузнецке, 18 - в Кемерово, 13 - в Междуреченске. "Из новых заболевших 10 человек в Новокузнецке в ранее упоминающемся пансионате (частный пансионат для престарелых в Новокузнецке), там продлены карантинные мероприятия на 14 дней", - сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Ранее в ведомстве ТАСС сообщали, что прокуратура Кузбасса организовала проверки в 11 территориях Кемеровской области, где есть частные пансионаты для престарелых и инвалидов, из-за массового заражения пожилых людей в трех частных социальных учреждениях в Кемерове и Новокузнецке.

По данным оперштаба, всего в регионе получают медпомощь 837 пациентов с диагнозом COVID-19, еще 507 выписано, восемь человек умерли.