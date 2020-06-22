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В Иркутской области устранили последствия разлива топлива после опрокидывания бензовоза

Ранее в результате аварии произошел разлив бензина на площади 50 кв. м

ИРКУТСК, 22 июня. /ТАСС/. Спасатели устранили последствия разлива топлива в Шелеховском районе Иркутской области, где в воскресенье перевернулся бензовоз. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе администрации района.

"Бензин не собирали, место разлива залили специальной пеной, и сотрудники пожарной части дежурили там всю ночь. Сам бензовоз еще лежит, сегодня будут поднимать", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал ТАСС, бензовоз с топливом в воскресенье упал в кювет на федеральной трассе Р-258 "Байкал" в Шелеховском районе Иркутской области. В результате произошел разлив бензина на площади 50 кв. м. Никто не пострадал. По данным пресс-службы регионального главка МВД, в автомобиле находилось свыше 20 тонн горючего.

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