В Иркутской области устранили последствия разлива топлива после опрокидывания бензовоза

ИРКУТСК, 22 июня. /ТАСС/. Спасатели устранили последствия разлива топлива в Шелеховском районе Иркутской области, где в воскресенье перевернулся бензовоз. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе администрации района.

"Бензин не собирали, место разлива залили специальной пеной, и сотрудники пожарной части дежурили там всю ночь. Сам бензовоз еще лежит, сегодня будут поднимать", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал ТАСС, бензовоз с топливом в воскресенье упал в кювет на федеральной трассе Р-258 "Байкал" в Шелеховском районе Иркутской области. В результате произошел разлив бензина на площади 50 кв. м. Никто не пострадал. По данным пресс-службы регионального главка МВД, в автомобиле находилось свыше 20 тонн горючего.