В трех районах Красноярского края сняли режим ЧС, введенный из-за подтоплений

КРАСНОЯРСК, 23 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации снят в Ермаковском, Манском и Партизанском районах Красноярского края, введенный в начале июня из-за подтоплений домов в населенных пунктах. Об этом говорится в сообщении регионального правительства, распространенном во вторник.

"Сегодня на заседании правительства края был рассмотрен вопрос об отмене режима чрезвычайной ситуации на территориях Ермаковского, Манского и Партизанского районов Красноярского края. <…> После стабилизации обстановки состоялось заседание краевой КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуациям - прим. ТАСС), на котором рекомендовано отменить режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на особом контроле находится ситуация в Козульском районе, где из-за дождей произошел подъем воды в реке Больший Кемчуг. В трех населенных пунктах - Большой Кемчуг, Жуковка и Косачи - произошло подтопление приусадебных участков. Подтопление жилых домов не наблюдается. В населенных пунктах развернуты пункты временного размещения.

Сильные дожди прошли в центральных и южных районах края 7 июня. Они вызвали подъем рек и подтопление в 12 населенных пунктах Партизанского, Манского и Ермаковского районов. В этих районах 7 июня был введен режим ЧС с региональным уровнем реагирования.