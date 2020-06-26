В Алтайском крае отправился на самоизоляцию спикер заксобрания Александр Романенко

БАРНАУЛ, 26 июня. /ТАСС/. Председатель Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) Александр Романенко отправился на самоизоляцию после контактов с окружением губернатора Виктора Томенко (у некоторых сотрудников был выявлен коронавирус). Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе АКЗС.

В четверг 25 июня пресс-служба правительства региона сообщила, что губернатор Виктор Томенко принял решение работать дистанционно из дома в связи с тем, что у нескольких сотрудников администрации региона, с которыми он регулярно взаимодействовал, был выявлен коронавирус. Томенко находится дома под наблюдением врачей.

"Сегодня сессию будет вести Сергей Серов (зампредседателя АКЗС). Александр Романенко в связи с наличием прямых контактов с окружением губернатора, сдал тесты и находится на самоизоляции. Он дистанционно организовывает работу краевого парламента", - сообщили в пресс-службе.

По данным оперштаба региона, за 25 мая в крае выявлено 78 заразившихся коронавирусом, выздоровело 43 пациента. Всего в крае зарегистрировали 3,6 тыс. случаев коронавируса, выписаны по выздоровлению 2 482.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 9,4 млн человек, свыше 480 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 613 994 случая заражения, выздоровели 375 164 человека, умерли 8 605. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.