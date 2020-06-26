Число случаев заражения коронавирусом в Туве превысило 4 тысячи

ТАСС, 26 июня. Количество заразившихся коронавирусом в Туве учеличилось за последние сутки на 128 человек и превысило 4 тысячи, сообщил в пятницу Минздрав Тувы.

"За сутки выявлено 128 новых случаев инфицирования <...>. За весь период выявлено 4 111 случаев инфицирования", - сообщили в Минздраве.

При этом за последние сутки выздоровел 161 пациент. Число выздоровевших в регионе впервые существенно превысило число новых случаев инфицирования. Всего излечилось более 2,2 тыс. человек.

За весь период умерли 14 человек, у которых коронавирус был основным диагнозом.

В четверг глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что намерен обратиться в Минздрав России, в департамент здравоохранения Москвы для направления в республику бригады опытных реаниматологов, анестезиологов и высокопрофессиональных врачей других направлений в количестве 15 человек. Речь идет о специалистах, получивших большой опыт борьбы с новой коронавирусной инфекцией, которые возглавят бригады местных медиков, их главная задача - оказать методическое руководство.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 9,4 млн человек, свыше 480 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 613 994 случая заражения, выздоровели 375 164 человека, умерли 8 605. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.