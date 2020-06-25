Власти Тувы попросят Минздрав и Москву прислать 15 врачей для борьбы c коронавирусом

ТАСС, 25 июня. Тува попросит Минздрав РФ и власти Москвы прислать в регион 15 врачей для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг написал глава республики Шолбан Кара-оол на своей странице "ВКонтакте".

"Намерен обратиться в Минздрав России, в департамент здравоохранения Москвы для направления к нам бригады опытных реаниматологов, анестезиологов и высокопрофессиональных врачей других направлений в количестве 15 докторов. Это будут специалисты, получившие большой опыт борьбы с COVID, они возглавят бригады местных медиков на самых важных участках, их главная задача - оказать методическое руководство. Благо, что такие возможности есть, в центральной части страны идет процесс активного спада заболеваемости. Есть возможность провести передислокацию опытных медицинских кадров в регионы, где ситуация с коронавирусом пока остается острой", - написал Кара-оол.

В правительстве Тувы уточнили ТАСС, что просьба о направлении медиков будет направлена в официальном письме.

Кара-оол также сообщил, что зафиксирована вспышка коронавируса на территории 55-й мотострелковой бригады. "Мы уже имеем опыт купирования очагов. Ситуация может развиваться стремительно. Принято решение о скорейшем создании на территории бригады военного инфекционного госпиталя", - написал глава Тувы.

В регионе выявлено более 3,8 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 1,9 тыс. человек. С основным диагнозом коронавирус умерли восемь человек, от других хронических заболеваний, отягощенных подтвержденным коронавирусом, - 31.