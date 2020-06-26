В Сибири проголосовали религиозные лидеры и главы регионов

ТАСС, 26 июня. Руководители регионов и главы религиозных конфессий в Сибирском федеральном округе голосуют в пятницу по поправкам к Конституции РФ. К примеру, на избирательных участках в Кемерове проголосовали муфтий духовного управления мусульман Кузбасса Тагир Бикчантаев и митрополит Кемеровский и Прокопьевский, архиереи Кузбасской митрополии Владыка Аристарх, передает корреспондент ТАСС.

"Голосование - это важное историческое событие для всего общества, для всего нашего народа, потому что мы избираем путь своей дальнейшей жизни на ближайшие несколько десятилетий. Конституция - это основной закон и для православного человека, как для гражданина своего Отечества", - сказал митрополит.

Муфтий духовного управления мусульман Кузбасса подчеркнул, что для него, как для верующего человека, важны моменты, касающиеся семьи, детства, традиций и культурного наследия, а голосование для него - долг. Сегодня проголосовал и архиепископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат. По его словам, важно, что новая редакция конституции содержит слово "Бог".

В пятницу проголосовал и муфтий Духовного управления мусульман Омска и Омской области Бота Бакулин - он напомнил журналистам, что российское государство - одно из самых многонациональных, и людям удалось консолидироваться на основе общих идей и представлений о добре и справедливости. "Основополагающим нами признается вопрос закрепления государствообразующей роли русского языка, признания равноправия многонационального союза народов России", - подчеркнул Бакулин.

Главы голосуют

Свои голоса на избирательных участках сегодня отдали и руководители сибирских субъектов. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин утром пришел на участок в педагогическом колледже Горно-Алтайска. Он отметил, что приняты все меры для безопасного голосования - на участке есть средства индивидуальной защиты, измеряют температуру, соблюдается дистанция.

Проголосовал на участке в школе № 32 в Красноярске и председатель заксобрания Красноярского края Дмитрий Свиридов. "Прошло более четверти века, страна не стояла на месте, менялась жизнь, менялись законы, поэтому пришла пора вносить коррективы <...>. Мы живем в непростое время и видим, с какими вызовами сегодня сталкивается наша страна. Укрепляя свое государство решениями, которые внесены в поправках, мы гарантируем эффективное общественное развитие и движение вперед", - сказал Свиридов.

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев проголосовал в пятницу на избирательном участке в школе № 76 имени Гвардейской Иркутско-Пинской дивизии. Одновременно, как сообщили в пресс-службе регионального правительства, глава региона проверил, как соблюдаются меры безопасности на участке - проблем выявлено не было.