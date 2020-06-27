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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

С места разлива топлива под Норильском вывезли более 148,5 тыс. тонн загрязненного грунта

Всего с начала операции специалисты обработали сорбентом 104,7 км береговой линии

ТАСС, 27 июня. пасатели за сутки вывезли около 5 тыс. тонн грунта, загрязненного при разливе нефтепродуктов под Норильском, всего с места аварии вывезено более 148,5 тыс. тонн грунта. Об этом в субботу сообщили журналистам в оперативном штабе.

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"За сутки собрано топливно-водяной смеси 7 кубометров, всего 32 974 кубометров. В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 4 741 тонна загрязненного поверхностного грунта, всего - 148 570 тонн", - сообщили в оперштабе.

С начала операции сорбентом обработано 104,7 километров береговой линии и 200,7 тыс. квадратных метров загрязненной территории.

Ликвидацией последствий ЧП занимаются 473 специалистов, привлечены 235 единиц техники.

Теги
РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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