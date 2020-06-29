В Норильске не зафиксировали превышения ПДК вредных веществ после пожара на полигоне

КРАСНОЯРСК, 29 июня. /ТАСС/. Превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в Норильске из-за пожара на полигоне твердых промышленных отходов не зафиксировано. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

"Замеряли в жилом секторе, [содержание вредных веществ] в пределах нормы", - сказал собеседник агентства, добавив, что замеры воздуха в тундре за городом не проводились.

Около 09:00 мск на полигоне твердых промышленных отходов произошел пожар на площади 1 тыс. кв. метров, сейчас он локализован. Полигон находится в 5 км от города, угрозы строениям нет. Дым относит в сторону от города. Полигон принадлежит ООО "Байкал-2000".