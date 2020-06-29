Сильный ветер сорвал кровли 11 зданий в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 29 июня. /ТАСС/. Шквалистый ветер в ночь с воскресенья на понедельник с порывами до 21 метра в секунду сорвал кровли 11 зданий на общей площади 3,5 тыс. кв. метров. От непогоды пострадали в том числе крыши школы и нескольких многоквартирных домов, а также линии электропередачи в районах на юго-востоке Новосибирской области, сообщил в понедельник в ходе оперативного совещания правительства замначальника регионального главка МЧС Андрей Деменев.

"С 27 по 28 июня на территории области действовало экстренное предупреждение о поводу опасных неблагоприятных метеоявлений. Из-за порывов ветра в двух районах области зарегистрировано нарушение системы энергоснабжения, в Ордынском и Сузунском районе были повреждены кровли 11 объектов на общей площади около 3,5 тыс. квадратных метров, пострадавших нет. В Новосибирске зарегистрированы случаи падения деревьев, обрыва линий электропередачи, повреждение слабо закрепленных конструкций и металлических кровель", - сказал Деменев.