Сильный ветер сорвал кровли 11 зданий в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 29 июня. /ТАСС/. Шквалистый ветер в ночь с воскресенья на понедельник с порывами до 21 метра в секунду сорвал кровли 11 зданий на общей площади 3,5 тыс. кв. метров. От непогоды пострадали в том числе крыши школы и нескольких многоквартирных домов, а также линии электропередачи в районах на юго-востоке Новосибирской области, сообщил в понедельник в ходе оперативного совещания правительства замначальника регионального главка МЧС Андрей Деменев.
"С 27 по 28 июня на территории области действовало экстренное предупреждение о поводу опасных неблагоприятных метеоявлений. Из-за порывов ветра в двух районах области зарегистрировано нарушение системы энергоснабжения, в Ордынском и Сузунском районе были повреждены кровли 11 объектов на общей площади около 3,5 тыс. квадратных метров, пострадавших нет. В Новосибирске зарегистрированы случаи падения деревьев, обрыва линий электропередачи, повреждение слабо закрепленных конструкций и металлических кровель", - сказал Деменев.
Как уточнили ТАСС в МинЖКХ региона, сильный ветер сорвал крышу с многоквартирных домов в селе Козиха в Ордынском районе, где был зафиксирован град, а также со школьной пристройки и сельхозстроений в селе Шарчино. "По всем объектам ведутся подготовительные работы к восстановлению", - уточнили в министерстве. По информации мэра Новосибирска Анатолий Локотя, в результате неблагоприятных метеоусловий в городе повалены 29 деревьев, также ветром были оборваны линии электропередачи.
По данным синоптиков, в выходные на территории региона местами отмечались кратковременные дожди, порывы ветра достигали 21 метра в секунду, температура воздуха составила днем плюс 19 градусов.