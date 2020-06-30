Усс считает, что режим ЧС федерального уровня в Норильске сохранится еще два месяца

Ранее Усс отмечал, что режим ЧС, введенный в связи с разливом топлива в Норильске, может быть снижен с федерального до регионального после 20 июня в связи со стабилизацией обстановки и завершением основного объема работ.

ТАСС, 30 июня. Режим ЧС федерального уровня, введенный в Норильске из-за разлива топлива, пока сохраняется, понижение статуса до ЧС регионального уровня возможно не раньше чем через полтора - два месяца, сообщил во вторник на совещании Совета безопасности в регионе губернатор Красноярского края Александр Усс.

"Не исключено, что в обозримой перспективе будет изменен характер реагирования, имеется в виду - вместо федеральной чрезвычайной ситуации уровень будет понижен до краевой. Это планировалось сделать в ближайшее время, но, судя по всему, будет отложено по меньшей мере на полтора - два месяца", - сказал Усс.

Как пояснил на совещании начальник ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин, решение по понижению статуса ЧС, скорее всего, будет принято после завершения перекачки собранного топлива.

По данным оперштаба на 30 июня, за сутки на месте ЧП собрано 23 кубометра топливно-водяной смеси, всего за все время работ по ликвидации ЧС - 33 054 кубометра. В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 4 655 тонн загрязненного поверхностного грунта, всего - 162 584 тонн.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы. Ликвидацией последствий ЧП занимаются 437 специалистов, привлечено 211 единиц техники.