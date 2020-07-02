С места разлива топлива под Норильском вывезли более 172 тыс. тонн загрязненного грунта

НОРИЛЬСК, 2 июля. /ТАСС/. Спасатели за сутки вывезли почти 4,9 тыс. тонн грунта, загрязненного при разливе нефтепродуктов под Норильском, всего с места аварии вывезено более 172 тыс. тонн грунта. Об этом сообщили в четверг журналистам в оперативном штабе.

Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске.

Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске. Главное

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"За сутки собрано топливно-водяной смеси 23 кубометра, всего 33 107 кубометров. <...> В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 4 879 тонн загрязненного поверхностного грунта, всего - 172 151 тонн", - отметили в оперштабе.

С начала операции сорбентом обработано 129,8 км береговой линии и 250,9 тыс. квадратных метров загрязненной территории, собрано грунта с отработанным сорбентом - 351,7 тонны.