Более 179 тыс. тонн загрязненного грунта вывезли с места разлива топлива под Норильском

НОРИЛЬСК, 4 июля. /ТАСС/. Спасатели за сутки вывезли почти 3,2 тыс. тонн грунта, загрязненного при разливе нефтепродуктов под Норильском, всего с места аварии вывезено более 179 тыс. тонн грунта. Об этом сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе.

"За сутки собрано топливно-водяной смеси 28 кубометров, всего 33 160 кубометров. В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 3 200 тонн загрязненного поверхностного грунта, всего - 179 102 тонн", - отметили в оперштабе.

В минувший четверг в ходе телеконференции первый вице-президент - операционный директор "Норникеля" Сергей Дяченко сообщил, что компания рассчитывает переработать зараженный грунт с места ЧП на ТЭЦ-3 Норильска в течение 11 месяцев. Сбор загрязненного грунта и его складирование на площадках временного накопления завершится до конца июля. По оценке Дяченко, за это время предстоит собрать еще около 15-20 тыс. кубометров грунта. По данным оперштаба, на утро 2 июля было вывезено более 172 тыс. тонн грунта.

Кроме того, с начала операции сорбентом обработано 136,2 км береговой линии и 263,7 тыс. кв. м загрязненной территории, собрано грунта с отработанным сорбентом - 352,6 тонны.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта и в водоемы. Ликвидацией последствий ЧП занимаются 343 специалистов, привлечено 203 единиц техники.