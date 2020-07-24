В Туве восстановили проезд в отдаленный район, отрезанный паводком от основных дорог

ТАСС, 24 июля. Проезд большегрузного и вездеходного транспорта в отдаленный Монгун-Тайгинский район, расположенный на юго-западе Тувы, который был фактически отрезан паводком от основных дорог, восстановлен. Об этом в пятницу написал на своей странице во "ВКонтакте" глава региона Шолбан Кара-оол.

"В результате прошедшего паводка серьезно пострадал Монгун-Тайгинский кожуун (район - прим. ТАСС). На несколько дней он был фактически отрезан от основных дорог. На сегодняшний день проезд восстановлен для большегрузов и УАЗов. Критическая ситуация снята", - написал Кара-оол.

Он добавил, что на прошлой неделе давал задание организовать авиасообщение с районом.

"Сегодня состоялся первый рейс в Мугур-Аксы, борт сразу заполнился в обе стороны. Среди пассажиров и пожилые люди, и родители с маленькими детьми. Рейс будет выполняться пока два раза в неделю по мере наполняемости. Малая авиация востребована жителями в отдаленных селах", - написал глава республики.

Паводковая ситуация в республике ухудшилась 15 июля, когда из-за сильных дождей в Бай-Тайгинском, Монгун-Тайгинском, Чеди-Хольском, Чаа-Хольском и Улуг-Хемском районах вырос уровень воды в реках, которые, выйдя из берегов, разрушили десять мостов, размыли 12 дорог, подтопили 125 домов и более ста приусадебных участков. Власти ввели режим ЧС в девяти районах республики.

Как сообщалось 21 июля, по данным районных властей, имеющихся ГСМ не хватает для проведения аварийно-восстановительных работ, а продуктов питания и первой необходимости хватит на ближайшие пять суток. В район была направлена группа службы спасателей с тяжелой техникой и лодками.