Ассоциация полярников окажет помощь экспедиции ученых Сибирского отделения РАН на Таймыр

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Ассоциация полярников готова оказать организационную и консультативную помощь большой экспедиции Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), которая отправится 27 июля на Таймыр для изучения происходящих в арктическом регионе изменений экосистемы и подготовки рекомендаций для работающих за полярным кругом промышленных предприятий. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье президент Ассоциации полярников, депутат Госдумы Артур Чилингаров.

"У Ассоциации полярников есть опыт организации подобных экспедиций. Мы направим СО РАН предложение и будем дальше работать уже вместе", - сказал Чилингаров.

Как объяснил ТАСС руководитель экспедиционного отряда большой научной экспедиции СО РАН Николай Юркевич в воскресенье, перед организаторами исследовательских работ на Крайнем Севере стоит прежде всего вопрос размещения ученых в районе Карского моря и безопасности их работы там. Исследователи опасаются встречи с дикими животными, в частности, белыми медведями.