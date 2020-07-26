Ассоциация полярников окажет помощь экспедиции ученых Сибирского отделения РАН на Таймыр

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Ассоциация полярников готова оказать организационную и консультативную помощь большой экспедиции Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), которая отправится 27 июля на Таймыр для изучения происходящих в арктическом регионе изменений экосистемы и подготовки рекомендаций для работающих за полярным кругом промышленных предприятий. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье президент Ассоциации полярников, депутат Госдумы Артур Чилингаров.
"У Ассоциации полярников есть опыт организации подобных экспедиций. Мы направим СО РАН предложение и будем дальше работать уже вместе", - сказал Чилингаров.
Как объяснил ТАСС руководитель экспедиционного отряда большой научной экспедиции СО РАН Николай Юркевич в воскресенье, перед организаторами исследовательских работ на Крайнем Севере стоит прежде всего вопрос размещения ученых в районе Карского моря и безопасности их работы там. Исследователи опасаются встречи с дикими животными, в частности, белыми медведями.
"На побережье Карского моря у нас отсутствуют какие-либо стационарные пункты размещения, что ставит перед нами вопросы безопасности проживания и погодных условий в районе. Поэтому нам интересна любая помощь полярников, будь то информация по долговременным наблюдениям или же предоставление их стационарных баз", - сказал Николай Юркевич.
Большая научная экспедиция СО РАН на полуострове Таймыр Красноярского края станет первой за последние годы. Отряд исследователей отправится на Таймыр 27 июля. В состав экспедиции войдут ученые 14 институтов СО РАН, которые изучат масштабные изменения, происходившие в регионе. До конца августа ученым предстоит обследовать место разлива дизельного топлива из резервуара на норильской ТЭЦ-3, бассейны рек Далдыкан и Амбарная, куда попало топливо, а также реки Пясина (вплоть до впадения в Карское море) и озер Лама и Пясино. Специалисты займутся исследованием грунта, водной среды, живых организмов.
Большая научная экспедиция пройдет по приглашению "Норникеля". По словам президента компании Владимира Потанина, для реализации масштабных планов освоения Арктики важно знать, какие геологические и биохимические процессы стали следствием климатических и антропогенных изменений.