Под Норильском начали перекачку водно-топливной смеси после разлива ГСМ

НОРИЛЬСК, 27 июля. /ТАСС/. Перекачка водно-топливной смеси, собранной на реке Амбарная после разлива ГСМ на ТЭЦ-3, началась под Норильском. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Заполярного филиала "Норникеля".

По данным филиала, специалисты московской компании "Нефтетанк" проложили уже 12 из 18 километров трубопровода, доведя его до первых резервуаров с топливно-водяной смесью, на этом месте сейчас установлен полевой лагерь. Скорость перекачки составит от 30 до 40 кубометров в час. Работы будут вестись по три смены круглосуточно. Согласно заявленным характеристикам оборудования, на перекачку собранной смеси потребуется около 42 дней.

"От первого резервуара, куда уже добрались, осталось 3-4 км до основного лагеря на Амбарной. Двигаясь по направлению сюда, будем захватывать те резервуары, которые будут на пути", - привели в пресс-службе слова технического директора ООО "Нефтетанк" Романа Кургина. Он отметил, что трубопровод имеет несколько степеней защиты. Наезд гусеничной техники и тяжелого автотранспорта для него не является проблемой и не отразится на его возможности по перекачиванию.

Уточняется, что опустошенные резервуары будут перевозиться на специальную площадку на хвостохранилище "Лебяжье". Есть два варианта по транспортировке опустошенных резервуаров - часть будет перевозиться вездеходами "Нефтетанка", основная - вертолетом на подвеске.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы.