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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Перекачку водно-топливной смеси с места разлива под Норильском планируют завершить к осени

С акватории реки Амбарной было собрано 26 тыс. кубометров жидкости
На месте ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
На месте ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОРИЛЬСК, 30 июля. /ТАСС/. Перекачку водно-топливной смеси, собранной на реке Амбарной после разлива ГСМ на ТЭЦ-3 в Норильске Красноярского края, планируется завершить к началу осени. Об этом сообщил журналистам в четверг первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Собранные с акватории реки 26 тыс. кубометров смеси откачивают на хвостохранилище "Лебяжье". Транспортировку собранной смеси по временным гибким трубопроводам выполняют компании ГК "Нефтетанк" и ООО "НПФ "Политехника". В дальнейшем планируется сепарация этой жидкости.

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"Одна уже рукавная линия [нефтепровода] проложена, мы ее увидели с воздуха, вторая, думаю, завтра уже будет закончена <...>. Задача стоит к началу осени эти работы [по перекачке] завершить", - сказал Чуприян.

Он также обратил внимание на восстановление экосистемы, отметив, что во время облета территории увидел в тундре двух медвежат. "В прошлый раз видел лебедей, сегодня увидел медведей, что лишний раз подтверждает, что труд был не напрасен", - сказал он.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы.

Теги
РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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