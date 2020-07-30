Перекачку водно-топливной смеси с места разлива под Норильском планируют завершить к осени

Собранные с акватории реки 26 тыс. кубометров смеси откачивают на хвостохранилище "Лебяжье". Транспортировку собранной смеси по временным гибким трубопроводам выполняют компании ГК "Нефтетанк" и ООО "НПФ "Политехника". В дальнейшем планируется сепарация этой жидкости.

НОРИЛЬСК, 30 июля. /ТАСС/. Перекачку водно-топливной смеси, собранной на реке Амбарной после разлива ГСМ на ТЭЦ-3 в Норильске Красноярского края, планируется завершить к началу осени. Об этом сообщил журналистам в четверг первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.

"Одна уже рукавная линия [нефтепровода] проложена, мы ее увидели с воздуха, вторая, думаю, завтра уже будет закончена <...>. Задача стоит к началу осени эти работы [по перекачке] завершить", - сказал Чуприян.

Он также обратил внимание на восстановление экосистемы, отметив, что во время облета территории увидел в тундре двух медвежат. "В прошлый раз видел лебедей, сегодня увидел медведей, что лишний раз подтверждает, что труд был не напрасен", - сказал он.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы.