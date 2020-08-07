Мэр Усолье-Сибирского считает, что на "Усольехимпроме" удалось минимизировать мародерство

ИРКУТСК, 7 августа. /ТАСС/. Власти благодаря усилению охраны смогли минимизировать случаи мародерства на промышленной площадке бывшего предприятия "Усольехимпром" в Иркутской области, откуда регулярно похищали металл и стройматериалы, что угрожало утечкой химических веществ. Об этом в пятницу в интервью ТАСС сообщил мэр города Усолье-Сибирское Максим Торопкин.

"Привлекали полицию, местные частные охранные предприятия. Обращались в правительство Иркутской области за помощью и поддержкой. В 2019 году были выделены средства, охрану уже осуществляли на областные деньги. В этом году была усилена охрана частной фирмой. Да и люди, которые ранее проникали на промплощадку, уже, наверное, поняли, что просто так никто не даст вывезти, даже если они что-то спилят", - сказал Торопкин.

По его словам, случаи мародерства удалось минимизировать. Однако в 2020 году на промплощадке произошло несколько пожаров в цехах, что говорит о проникновении посторонних на территорию. "Сейчас зашла Росгвардия. Я думаю, в ближайшее время они полностью охватят периметр и проблема мародерства уйдет", - отметил мэр.

Войска Росгвардии по поручению президента РФ Владимира Путина взяли под охрану "Усольехимпром". Экипажи будут патрулировать территорию и нести службу на контрольно-пропускном пункте. Площадь территории составляет 610 га, периметр площадки - около 20 км. На ней расположены более 200 промышленных объектов.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тыс. человек. На промплощадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. С октября 2018 года в городе действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ. Ближайшие к "Усольехимпрому" жилые дома находятся в 2 км. Сам город расположен в 77 км от Иркутска на берегу Ангары.

Владимир Путин 30 июля распорядился задействовать ресурсы всех органов власти, в том числе Минобороны, для решения экологических проблем Усолье-Сибирского. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку.