Подразделения РХБЗ скрыли перемещения войск на масштабных учениях в Сибири

ТАСС, 10 августа. Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа скрыли перемещение войск в ходе двухсторонних учений на полигонах в Кемеровской области и Туве. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой округа.

"В ходе совершения марша в район учений подразделениями ПВО было обнаружено ведение разведки беспилотным летательным аппаратом условного противника. Для скрытия перемещения войск командованием было принято решение на установку дымовых завес при помощи машин ТДА-3. Рассчитав силу ветра и влажность воздуха, а также условия ландшафта лесистой местности, военные специалисты добились максимально эффективного распространение аэрозолей, тем самым скрыли движение техники в густом тумане", - указано в нем.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что в маскировке войск участвовало более 800 военнослужащих.

10 августа начались двусторонние учения 41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий с привлечением более 12 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц техники. Учения продлятся до 14 августа на четырех полигонах в Кемеровской, Новосибирской и Оренбургской областях и Туве. Маневры проходят под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.