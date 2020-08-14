В поселке Хужир на природной территории острова Ольхон начали ремонт дороги

ИРКУТСК, 14 августа. /ТАСС/. Ремонт дороги начали в поселке Хужир, самом крупном населенном пункте байкальского острова Ольхон в Иркутской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на руководителя ОГКУ "Управление автодорог Иркутской области" Юлию Гордину.

"Дорога на острове Ольхон проходит по особо охраняемой природной территории. Ее состояние вызывает множество нареканий у местных жителей, дорожников и туристов. Особенности законодательства не позволяют оперативно решить вопрос с прокладкой современной магистрали. Пока идет процесс согласований, проводятся работы по текущему содержанию", - цитирует пресс-служба Гордину.

Подрядчики выровняют профиль трассы, уберут гребенку, отсыпят и утрамбуют дорогу 15 тыс. кубометрами инертных материалов, которые самосвалом доставят из Баяндая, поселка в 100 километрах от Хужира. Планируют задействовать пять единиц техники, их стоянку "Управление автодорог Иркутской области" уже согласовало с Прибайкальским нацпарком, зона которого распространяется на большую часть острова.

В 2017 году во время "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным жители Ольхона пожаловались на инфраструктурные проблемы. Они сообщили, что по острову проложена грунтовая дорога, которая находится в плохом состоянии. Президент потребовал от властей региона решить вопрос с реконструкцией дороги на Ольхоне.

К концу 2017 года были выбраны проектировщики, осенью 2019 года состоялись торги для выбора подрядчика, который должен был заняться капитальным ремонтом первого шестикилометрового участка. Согласно сведениям с сайта госзакупок, контракт был заключен с иркутской компанией "Стройдорхолдинг", его цена составила 255 млн рублей.

В июле правительство Иркутской области решило расторгнуть контракт с подрядчиком на капитальный ремонт первого участка дороги. Как сообщала и. о. министра строительства региона Светлана Свиркина, условия на острове, осложненные тем, что это особо охраняемая природная территория, не позволили в текущем строительном сезоне начать работы.

О новом контракте

Сейчас власти Иркутской области готовятся к проведению нового аукциона на капитальный ремонт первого шестикилометрового участка дороги на Ольхоне. Сроком выполнения работы обозначен октябрь 2022 года. В то же время приостановлены работы по контрактам на разработку проектной документации на реконструкцию остальных участков дороги, протяженность которой составляет 35,2 км.

По словам и. о. министра, на реконструкцию дороги программой Иркутской области "Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства" на 2019-2024 годы предусмотрено 2 млрд 933 млн рублей.

Ольхон - самый большой и единственный населенный остров на Байкале. Является популярным местом отдыха среди туристов. Входит в состав Прибайкальского национального парка. С материком соединен паромной переправой, в зимнее время действует ледовая дорога. —0—чсв/ещ/аи.