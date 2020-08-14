В Новосибирском зоопарке единственная в России пара ржавых кошек принесла первое потомство

НОВОСИБИРСК, 14 августа. /ТАСС/. Единственная в России пара ржавых кошек, они же рубигиноза, принесла первое потомство в Новосибирском зоопарке. Об этом сообщается в официальной группе зоосада в "ВКонтакте".

"В Новосибирском зоопарке у ржаво-рыжих кошек впервые родились котята. Эти кошки содержатся у нас с 2019 года. Больше ни в одном российском зоопарке вид не представлен", - говорится в сообщении. Двое котят родилось 28 июня, их не беспокоили, пока они не подросли.

Ржаво-рыжие кошки (рубигиноза, ржавая кошка) прибыли в Новосибирск из Великобритании в прошлом году. Это самая маленькая дикая кошка Азии, которая обитает в Индии и Шри-Ланке - вес взрослого животного не превышает 1,5-1,6 кг.

До этого момента в зоопарках России таких кошек не было. Они сложны в содержании и пугливы. Вид находится под угрозой исчезновения.