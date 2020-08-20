СК в Кузбассе проводит доследственную проверку по факту гибели подростка от удара молнии

КЕМЕРОВО, 20 августа. /ТАСС/. Следователи СУ СК РФ по Кемеровской области проводят доследственную проверку по факту несчастного случая в Прокопьевске, где в среду от удара молнии один подросток погиб и один пострадал. Предварительно установлено, что дети пытались укрыться от дождя под деревом, сообщается в четверг на официальном сайте СУ СК РФ по Кемеровской области.

"По предварительным данным, когда началась гроза, подростки находились на улице. Они решили укрыться от дождя под кроной одного из деревьев. В дерево, под которым стояли мальчики, ударила молния. Очевидцы вызвали скорую помощь. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть одного подростка, а второго госпитализировали. Необходимо отметить, что в ходе осмотра места происшествия линий электропередачи и иных источников тока в указанном месте не обнаружено", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Центра медицины катастроф ТАСС уточнили, что пострадавший находится под наблюдением медиков, о его состоянии в настоящий момент не сообщается.

Вечером в среду в Кузбассе прошли сильные дожди с грозами. По данным Кемеровского гидрометцентра, в отдельных районах также наблюдался сильный порывистый ветер и град.