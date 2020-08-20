В Кузбассе от удара молнии погиб подросток

КЕМЕРОВО, 20 августа. /ТАСС/. Четырнадцатилетний подросток скончался от удара молнии на улице в городе Прокопьевске Кемеровской области, еще один тринадцатилетний мальчик пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.

"Вчера в Прокопьевске на улице Международной было обнаружено тело мальчика 14 лет, медики констатировали смерть в результате удара молнии. Чуть позже поступил вызов к 13-летнему мальчику, который во время удара молнии находился рядом с погибшим. Ребенок госпитализирован, находится под наблюдением врачей", - рассказали в пресс-службе.

Вечером в среду в Кузбассе прошли сильные дожди с грозами. По данным Кемеровского гидрометцентра, в отдельных районах также наблюдался сильный порывистый ветер и град.

Региональное управление СК проводит проверку.

"По предварительным данным, когда началась гроза, подростки находились на улице. Они решили укрыться от дождя под кроной одного из деревьев. В дерево, под которым стояли мальчики, ударила молния. Очевидцы вызвали скорую помощь. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть одного подростка, а второго госпитализировали. Необходимо отметить, что в ходе осмотра места происшествия линий электропередачи и иных источников тока в указанном месте не обнаружено", - говорится в сообщении.