"Уральские авиалинии" направят резервный борт для пассажиров задержанного рейса в Кемерове

КЕМЕРОВО, 28 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" предоставит резервный борт для отправки пассажиров рейса из Кемерова в Симферополь, которые утром в пятницу не смогли вылететь по техническим причинам. В настоящий момент часть пассажиров разместили в гостинице, сообщила ТАСС старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

"Около 80 человек [размещены] в гостинице, около 18:00 (14:00 мск) авиакомпания планирует отправить пассажиров резервным бортом, мы контролируем [ситуацию]", - сказала Горбунова.

Ранее ТАСС сообщал, что самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" с 129 пассажирами на борту должен был вылететь из Кемерова в Симферополь по расписанию в 07:05 (04:05 мск). Но из-за сильного тумана борт не смог вовремя прибыть в аэропорт и вылет был отложен примерно на четыре часа. По данным онлайн-табло кемеровского аэропорта, посадка пассажиров, вылетающих в Симферополь, прошла в 11:00 (07:00 мск), после чего самолет Airbus A320 совершил взлет, но был вынужден прервать полет.

В авиакомпании ТАСС пояснили, что командир воздушного судна принял решение о возврате, так как во время разбега появилась индикация о необходимости прекратить взлет. Самолет благополучно приземлился в кемеровском аэропорту, а выполнение рейса вновь было отложено до 19:00 (15:00 мск). Таким образом, общая задержка рейса может составить 11-12 часов.