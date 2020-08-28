Дума Северска отменила дресс-код для журналистов и согласование текстов

ТОМСК, 28 августа. /ТАСС/. Дума закрытого атомграда Северска в Томской области после протеста прокуратуры региона отменила требования по аккредитации журналистов, освещающих деятельность парламента, теперь они должны согласовывать лишь интервью с депутатами и больше не обязаны придерживаться только делового стиля одежды, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

В конце сентября 2019 года депутаты думы Северска изменили правила аккредитации СМИ. Теперь журналисты обязаны получать аккредитацию, чтобы посещать собрания городского парламента. При этом аккредитованные сотрудники СМИ должны были согласовывать тексты с депутатами и придерживаться делового стиля одежды при посещении думы. В октябре прокуратура Томской области организовала проверку, чтобы установить законность этого решения.

"[По итогам проверки] был протест зампрокурора Томской области на эти правила. Протест был рассмотрен [депутатами], в результате депутаты приняли поправки в эти правила аккредитации. Нет необходимости приходить только в одежде делового стиля и согласовывать все без исключения сообщения касательно деятельности органа. Теперь делается отсылка к закону о СМИ, согласно которому надо согласовывать интервью и материалы, авторами которых являются эти должностные лица [думы]", - сказала собеседница агентства.

Северск с населением более 110 тыс. человек является самым крупным в РФ закрытым городом. Градообразующим предприятием Северска является "Сибирский химический комбинат" (СХК), который входит в контур топливной компании "ТВЭЛ" Росатома. Сейчас основным направлением его работы является обеспечение потребности атомных электростанций в уране для ядерного топлива.