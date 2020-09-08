В Норильске после аварии на ТЭЦ проводят сепарацию топливно-водяной смеси

"В настоящее время проводится четвертый этап - сепарация водно-дизельной смеси и утилизации воды, который начат параллельно с третьим этапом. Также разработан организацией комплексный план, в котором предусмотрены дальнейшие работы по утилизации загрязненного грунта и реабилитации загрязненных территорий силами подрядных организаций", - говорится в сообщении.

Все работы по ликвидации разлива были разделены на несколько этапов. На первом этапе выполнены мероприятия по локализации разлива нефтепродуктов путем установки заграждающих и сорбирующих боновых заграждений. На втором этапе выполнялись работы по сбору топливно-водяной смеси и загрязненного поверхностного грунта. Также были проведены работы по зачистке сорбентом береговой линии и загрязненной территории. Третий этап включал в себя перекачку топливно-водяной смеси. По мнению руководителя регионального главка МЧС Игоря Лисина, такие работы по перекачке смеси не имели аналогов в России. По данным пресс-службы главка, сейчас третий этап ликвидации разлива топлива завершен, также завершены все неотложные и аварийно-спасательные работы.

Авария с одним из топливных резервуаров НТЭК произошла в конце мая 2020 года. Из-за деформации из хранилища вылилось более 20 тыс. тонн дизельного топлива, большая часть которого попала в реки Амбарную и Далдыкан. В районе был введен режим ЧС, очистные работы продолжаются до сих пор. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в сумму порядка 148 млрд рублей и направил компании требование о добровольной компенсации причиненного вреда. В "Норникеле" с этой суммой не согласились, считая, что ведомство неверно применило методику оценки. В то же время компания заложила в резерв сопоставимую сумму.