В Новосибирске отремонтировали теплосеть, оставившую театр без отопления в день премьеры

НОВОСИБИРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК), основная ресурсоснабжающая организация Новосибирска, провела капитальный ремонт тепловой камеры на сетях вблизи крупнейшего в России Новосибирского театра оперы и балета, который в ноябре прошлого года из-за коммунальной аварии остался в день премьеры без отопления. Об этом сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС директор по тепловым сетям СГК Антон Баев.

"Те трассы, которые питают оперный театр, по улице Мичурина и по улице Орджоникидзе прошли испытания в этом году, на них дефекты мы устраняли. По улице Орджоникидзе за оперным театром мы произвели фактически капитальный ремонт тепловой камеры со встроенными конструкциями, со всей железной начинкой. То есть весь комплекс работ, необходимый для подготовки к зиме, на этих участках мы провели", - сказал Баев.

Он, однако, добавил, что полностью исключить риск отключений по улице Мичурина (она находится в центре Новосибирска) нельзя, поскольку теплотрасса, которая по ней проходит, сильно изношена.

В ноябре 2019 года Новосибирский академический театр оперы и балета (НОВАТ) в день премьерного показа балета "Драгоценности" остался без отопления из-за аварийного ремонта теплотрассы. Без тепла также остались еще 24 многоквартирных дома в районе театра. Ремонт аварийного участка завершился за два часа до начала спектакля, для обеспечения комфорта зрителей в театре в момент премьеры были включены электрические тепловые пушки.

Новосибирский академический театр оперы и балета открылся 12 мая 1945 года. Здание театра является крупнейшим зданием театра в РФ. Оно представляет собой сложный и уникальный архитектурный комплекс и на сегодняшний день имеет статус культурного наследия РФ. В настоящее время художественным руководителем театра является Владимир Кехман, гендиректором с января 2018 года назначен приглашенный дирижер театра Ара Карапетян.

Сибирская генерирующая компания работает в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Туве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тыс. Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.