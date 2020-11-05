В больницах Сибири внедрили искусственный интеллект от Сбербанка для диагностики пневмонии

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Сбербанк внедрил в семи больницах Кемеровской, Новосибирской, Томской областей и Красноярского края технологию по анализу при помощи искусственного интеллекта снимков компьютерной томографии, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Сибирского банка ПАО "Сбербанк". Это увеличит точность диагностики пневмонии, в том числе вызванной коронавирусом, и скорость проведения исследования.

"Сбербанк предоставил российским регионам бесплатный доступ к своей модели искусственного интеллекта, предназначенной для помощи врачам в диагностике пневмоний, в том числе признаков COVID-19. Проект уже запущен и успешно работает в семи больницах в ряде городов Сибири: Новосибирске, Красноярске, Томске, Кемерове. В Омске достигнута договоренность об использовании модели в одной из больниц города", - сказали в пресс-службе.

В Сбербанке отметили, что искусственный интеллект по снимку компьютерной томографии легких выявляет изменения в легких при вирусной пневмонии, а затем с высокой точностью определяет изменения, вызванные коронавирусом. "Модель за несколько секунд оценивает объем и степень этих изменений, - пояснили в пресс-службе. - Она позволяет значительно повысить количество пациентов, которым проводится исследование, точность диагностики, а также отслеживать динамику на повторных исследованиях".

Цифровизация медицины является одним из приоритетных направлений национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в РФ по указу президента России Владимира Путина. Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 47,4 млн человек, более 1,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 693 454 случая заражения, выздоровел 1 266 931 человек, умерли 29 217. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.