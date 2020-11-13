Военные за 3 месяца работы в Усолье-Сибирском обеспечили перекачку отходов из 17 емкостей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Сводный отряд Минобороны РФ за три месяца работы обеспечил безопасность перекачки химических отходов из 17 аварийных емкостей при ликвидации экологического ущерба в Усолье-Сибирском в Иркутской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой Центрального военного округа.

"Сводный отряд Минобороны прибыли в Усолье-Сибирское 10 августа. За три месяца проведения работ военнослужащие обеспечили безопасность перекачки более 100 тонн токсичных химических веществ из 17 аварийных емкостей. Обеспечили проливку водой более 36 тыс. тонн железобетонных конструкций цеха ртутного электролиза и постановку более 260 водяных завес во время работ по его демонтажу", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что в свой профессиональный праздник, День войск радиационной, химической и биологической защиты, военнослужащие продолжают выполнять задачи по обеспечению химической безопасности работ на аварийных скважинах подземного хранилища химических отходов, ведут непрерывный мониторинг химической обстановки.

Город Усолье-Сибирское превратился в зону экологического бедствия после того, как там закрылось градообразующее предприятие "Усольехимпром". Значительная часть химических веществ производства, копившихся десятилетиями, была помещена в подземные резервуары, емкости, оставлена в зданиях цехов и вспомогательных помещениях. С октября 2018 года из-за опасности утечек ядовитых веществ в городе действует режим ЧС.