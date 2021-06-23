В Ялте не удалось найти пропавшую без вести женщину в месте, которое указали кинологи

"Только приехала с места проведения поисковой операции. К сожалению, мы пока не нашли [пропавшую без вести женщину]. Вчера собаки показали возможное место, все там перекопали, там ничего не найдено", - сказала собеседница агентства.

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Поиски жительницы Ялты, которая пропала без вести во время подтопления, в месте, на которое накануне указали кинологи, не дали результатов. Об этом в среду сообщила ТАСС глава администрации города Янина Павленко.

Павленко отметила, что к поискам женщины привлечены спасательные отряды Севастополя и Ялты. Специалисты почти завершили обследование речного русла. В ближайшее время будут обследованы еще два участка, один из которых находится рядом с домом пропавшей без вести.

На своей странице в Facebook мэр опубликовала видеоролик, в котором сообщила, что поиски ведутся в кооперативе "Хуторок", который фактически весь оказался в русле потока. "По ходу этой огромной воды, которая унесла Ирину. Поиски ее продолжаются. Вчера, напомню, нашли куртку. Вот здесь за мной работают спасатели. К сожалению, собаки показали, что ее тело может быть там", - добавила Павленко. По ее словам, в этом месте появилось новое русло реки, ранее его не существовало.

При этом сейчас в горах около Ялты вновь начинается дождь. "Шансов, что она осталась в живых, все меньше и меньше. Здесь ситуация осложняется тем, что практически весь этот микрорайон засыпан на 3-5 метров землей", - сказала Павленко.