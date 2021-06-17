Власти предложили калининградским предприятиям начать прививать сотрудников по спискам

КАЛИНИНГРАД, 17 июня. /ТАСС/. Власти Калининградской области не планируют давать региональному бизнесу рекомендации об обязательной вакцинации сотрудников от коронавируса, но предложили крупным работодателям в добровольном порядке провести в компаниях списочную вакцинацию от коронавируса. Об этом ТАСС сообщил в четверг руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

Ранее власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации, в частности работников сферы торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, а также транспорта (в том числе такси).

"В настоящее время введение обязательной вакцинации в Калининградской области не планируется. Вместе с тем обратились к крупными работодателям региона с предложением в добровольном порядке обеспечить списочную вакцинацию их сотрудников. Ряд крупных компаний откликнулось и сейчас готовят списки сотрудников, которые вызвались вакцинироваться", - сказал Лысков.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 17 июня в области выявлено 34 694 случая заражения, в том числе 80 - за прошедшие сутки. Вылечились 33 525 пациентов, умерли 538 человек, остаются под медицинским наблюдением 2 839. По информации на 16 июня, в регион поступило 151 177 комплектов доз вакцины от коронавируса. Привиты 131 097 человек, из них двукратно - 107 223. Развернуто 33 стационарных пункта для вакцинации в 25 медицинских организациях. Дополнительно работает четыре мобильных пункта - два передвижных (в Калининграде и Черняховске), а также в торговом центре "Балтия Молл" и на Южном вокзале в областном центре.

Об ограничениях

Областные власти в среду, 16 июня, объявили об ужесточении ограничительных мер в связи с рекомендациями регионального управления Роспотребнадзора, обратившего внимание на рост заболеваемости среди жителей после заражения новым коронавирусом. В частности, введен запрет на массовые мероприятия с участием неопределенного числа людей. Это касается городских и сельских праздников, стритфудов или ярмарок. Решено отказаться от организации фан-зоны чемпионата Европы по футболу на стадионе Калининград и перенести на осень торжества в честь 75-летия образования области и дня города Калининграда, намеченных на 2-4 июля.

Предприятиям общественного питания до 30 июня запрещена работа с 00.00 до 06.00 часов ежедневно с 17 по 30 июня, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов. В ресторанах, кафе и фудкортах, расположенных в торговых центрах и не имеющих отдельного входа, количество посадочных мест предписано сократить на 50%. Всем средствам массового размещения запрещено принимать организованные группы детей из других регионов, приезжающие в турпоездки. Работодателям рекомендовано направить на дистанционную работу не менее 30% сотрудников. Сохраняется режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Ужесточен контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и на транспорте.