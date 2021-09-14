Более 1,5 тыс. наблюдателей будут следить за ходом выборов в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 14 сентября. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. наблюдателей от кандидатов в депутаты, Общественной палаты региона и политических партий будут следить за ходом голосования на избирательных участках в Калининградской области на выборах 17, 18 и 19 сентября. Об этом ТАСС сообщили во вторник в областной избирательной комиссии.

Что изменилось в процедуре выборов в 2021 году

"В дни голосования на участках будет присутствовать 1 535 наблюдателей: 361 - от кандидатов, 613 - от политических партий и 561 - от Общественной палаты Калининградской области. Заинтересованность в наблюдении высказали лишь две партии, участвующие в выборах. Это Всероссийская политическая партия "Единая Россия", которая представила список из 570 наблюдателей, и Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ), направившая 43 наблюдателя", - сообщил представитель облизбиркома.

Правом направить на выборы своих наблюдателей воспользовались кандидаты от "Единой России", КПРФ, ЛДПР, политических партий "Родина" и "Справедливая Россия - патриоты - За правду". Срок назначения наблюдателей на выборах истек 13 сентября, добавил собеседник агентства.

Помимо наблюдателей избирательные объединения и кандидаты могут назначить членов комиссии с правом совещательного голоса, сделать это можно даже в дни голосования. Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, вправе назначить одного члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса в избирательную комиссию Калининградской области, по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую окружную, территориальную, участковую избирательные комиссии.

Зарегистрированный кандидат по одномандатному избирательному округу может назначить члена комиссии с правом совещательного голоса в окружную избирательную комиссию, а также по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую территориальную и участковую избирательные комиссии того одномандатного избирательного округа, по которому он выдвинут, уточнил представитель облизбиркома.

О выборах в области

На территории области в дни голосования пройдут выборы федерального, регионального и местного уровней. По итогам выборов будет замещено 167 мандатов: два мандата депутатов Государственной думы, 40 мандатов депутатов Калининградской областной думы и 125 мандатов депутатов представительных органов восьми муниципальных образований.

В выборах депутатов Государственной думы участвуют 18 кандидатов от 10 политических партий. На выборах депутатов Калининградской областной думы зарегистрировано восемь списков кандидатов политических партий, в которые включено 494 кандидата. По одномандатным округам в выборах участвует 121 кандидат от семи политических партий. В восьми муниципальных образованиях, где проходят выборы депутатов окружных советов, участвует 371 кандидат от семи политических партий и 22 кандидата в порядке самовыдвижения. На 1 июля 2021 года численность избирателей в Калининградской области - 822 129, уточнили в облизбиркоме.