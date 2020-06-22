Главврач госпиталя для ветеранов войн в Петербурге рассказал о контракте на закупку СИЗ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Госпиталь для ветеранов войн заключил контракт с ООО "Рэд Стар" на поставку 500 тыс. одноразовых защитных костюмов за более чем 1 млрд рублей с соблюдением всех норм антимонопольного законодательства, сообщил ТАСС в понедельник главный врач медицинского учреждения Максим Кабанов.

Контракт Госпиталя для ветеранов войн, заключенный с ООО "Рэд Стар", на сумму, превышающую 1 млрд рублей, стал предметом интереса Управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу. В понедельник антимонопольный орган возбудил дело в отношении медицинского учреждения по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

"Контракт на поставку 500 тыс. одноразовых защитных медицинских костюмов заключен с ООО "Рэд Стар" с соблюдением антимонопольного законодательства, как у единственного поставщика. Согласно распоряжению комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга об утверждении порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, направленных на противодействие распространению коронавируса, заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика. Именно этим законным правом руководствовался госпиталь при осуществлении закупки", - отметил Кабанов.

Подрядчик предложил оптимальное сочетание цены и сроков поставки крупной партии защитных костюмов, что позволит обеспечить потребности Госпиталя для ветеранов войн и лечебно-профилактических учреждений Санкт-Петербурга в полном объеме, добавил Кабанов. Как рассказали агентству в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, цена контракта сформирована на основании анализа сведений из реестра контрактов на поставку указанной категории товаров, заключенных в апреле 2020 года. По его результатам, стоимость единицы одноразового медицинского защитного костюма варьируется от 2 520 до 2 557 рублей.

ООО "Рэд Стар" уже поставило заказчику все 500 тыс. защитных костюмов, которые распределены персоналу 39 медицинских учреждений Санкт-Петербурга. В совокупности, Госпиталь для ветеранов войн получит 150 тыс. защитных костюмов. В связи с тем, что ООО "Рэд Стар" просрочил поставку последней партии, с компании были взысканы пени в размере 1,3 млн рублей рублей.

Во время поставки первой партии Мариинская больница, Александровская больница, НИИ Джанелидзе и Больница Святого Георгия получили по 10 тыс. костюмов. В списке получателей фигурируют и другие медучреждения Петербурга. Комитет по здравоохранению назначил Госпиталь для ветеранов войн исполнителем централизованной закупки СИЗ для подведомственных медицинских учреждений Санкт-Петербурга.