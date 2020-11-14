Без голоса России. IBU адаптирует мировой биатлон к условиям пандемии и выберет столицы ЧМ

ТАСС, 14 ноября. Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) на своем очередном заседании рассмотрит вопросы, решение которых позволит организации провести соревнования в условиях пандемии коронавируса и пережить падение доходов. Еще одной важной темой станет выбор мест проведения чемпионатов мира 2024 и 2025 годов.

Союз биатлонистов России (СБР) примет участие в конгрессе на правах временного члена IBU. В этом статусе национальная федерация находится уже три года, поскольку пока не выполнила все 12 условий восстановления своих прав. В частности, СБР не погасил расходы, которые IBU понес в связи с продолжающимися допинговыми разбирательствами в отношении российских биатлонистов. Также на этот процесс влияет статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое ожидает вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о четырехлетних санкциях против российского спорта со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA). Он должен быть вынесен до конца года.

На конгрессе будут утверждены регламент проведения соревнований в условиях пандемии и финансовый прогноз на предстоящий сезон, который, как ожидается, будет дефицитным в связи с увеличением расходов на преодоление "коронакризиса". Также делегаты должны будут внести незначительные изменения в конституцию IBU.

Заседание конгресса IBU состоится 14 ноября, оно пройдет в формате видеоконференции впервые за без малого 30-летнюю историю организации. Два года назад местом проведения конгресса была избрана Прага, однако пандемия коронавируса вынудила IBU перевести его на удаленный формат работы.

Вопрос восстановления прав СБР не был включен в повестку ближайшего заседания конгресса IBU, который наделен исключительным правом решать вопрос членства национальных федераций.

Конгресс IBU является высшим руководящим органом международной федерации и проводится в четные годы. Это означает, что процесс восстановления прав СБР затянется еще минимум на два года, если только IBU в следующем году не созовет внеочередной конгресс.

Такой прошел в 2019 году в Мюнхене. Он был посвящен реформированию управления IBU, вопрос восстановления прав СБР в повестку также включен не был. Исправить это по ходу заседания попыталась Белорусская федерация биатлона, однако ее предложение не было поддержано делегатами конгресса. Не исключено, что на предстоящем заседании одна из национальных федераций вновь попытается поставить на обсуждение вопрос восстановления прав СБР.

Если этого не случится, Россия еще как минимум на два года останется без права выдвигать своих представителей в руководящие органы IBU и подавать заявки на проведение международных стартов, в том числе и на организацию чемпионатов мира. Его она сможет принять не раньше 2027 года. Если статус СБР не изменится до 2022 года, то не раньше 2029 года.

На ближайшем заседании конгресса IBU будут определены места проведения чемпионатов мира 2024 и 2025 годов. На первый претендует только чешский город Нове-Место, на второй - Минск и швейцарский Ленцерхайде. В 2026 году чемпионат мира по биатлону проводиться не будет, поскольку сезон будет олимпийским. Россия последний раз принимала турнир в 2011 году в Ханты-Мансийке. В 2021 году чемпионат мира должен был пройти в Тюмени, однако допинговый скандал вынудил СБР отказаться от его проведения. В качестве замены была выбрана словенская Поклюка, которая примет турнир в феврале. В олимпийском 2022 году чемпионат мира не состоится, в 2023-м он пройдет в немецком Оберхофе.