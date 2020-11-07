Конгресс IBU не будет рассматривать вопрос восстановления прав СБР на ближайшем заседании

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) на своем ближайшем заседании не собирается поднимать вопрос о восстановлении прав Союза биатлонистов России (СБР). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IBU.

Полномочиями рассматривать вопрос восстановления прав национальной федерации наделен исключительно конгресс IBU. СБР уже три года находится в статусе временного члена международной федерации и пока не выполнил все из 12 условий восстановления своих прав. В частности, национальная федерация еще не покрыла расходы, которые IBU понес в связи с продолжающимися допинговыми разбирательствами в отношении российских биатлонистов.

"В предварительной повестке дня этого конгресса нет вопросов, касающихся членства национальных федераций", - сообщили в IBU.

Конгресс IBU является высшим руководящим органом международной федерации и проводится в четные годы. Его очередное заседание пройдет 14 ноября. В связи с пандемией коронавируса было решено организовать его в формате видеоконференции.

В прошлом году в германском Мюнхене состоялось внеочередное заседание конгресса IBU, на котором также не планировалось рассматривать вопрос восстановления прав СБР. Включить его в повестку заседания попыталась Белорусская федерация биатлона, однако ее предложение не было поддержано делегатами конгресса. Не исключено, что на предстоящем заседании одна из национальных федераций вновь попытается поставить на обсуждение вопрос восстановления прав СБР.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Причиной послужило большое число нарушений антидопинговых правил. Российские биатлонисты сохранили право выступать на международных стартах под национальным флагом, однако страна лишилась права проводить соревнования под эгидой IBU и иметь своих представителей в международной федерации.