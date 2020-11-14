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Баскетбольные еврокубки

Баскетболисты "Зенита" обыграли "Вийёрбан" в матче Евролиги

Встреча завершилась со счетом 66:53

ТАСС, 14 ноября. Российский баскетбольный клуб "Зенит" победил французский "Вийёрбан" в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 66:53.

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Самым результативными игроками матчи стали форвард "Зенита" Уилл Томас и баскетболист "Вийёрбана" Шарль Кауди, на счету которых по 14 очков.

"Зенит" провел четвертый матч в текущем сезоне Евролиги и одержал третью победу. Команда Хавьера Паскуаля располагается на 10-й строчке турнирной таблицы, "Вийёрбан" с пятью поражениями в шести матчах идет на 16-м месте.

В следующем матче "Зенит" примет 17 ноября подмосковные "Химки". "Вийёрбан" днем позже сыграет с германской "Альбой".

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