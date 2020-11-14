Комиссия Тейлора допросила 60 человек по делу о коррупции в IBU, включая Тихонова

Комиссия Тейлора была создана два года назад, одной из ее задач было выяснить, помогало ли бывшее руководство IBU во главе с Андерсом Бессебергом скрывать допинговые нарушения российских биатлонистов. Во время доклада Тейлор заявил, что расследование еще не закончено.

ТАСС, 14 ноября. Независимая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) под руководством британского адвоката Джонатана Тейлора допросила 60 человек по делу о коррупции в организации, включая бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Тихонова. Об этом в субботу во время конгресса IBU заявил Тейлор.

При этом он отметил, что за два года его комиссия изучила порядка 70 тысяч документов и электронных файлов. Информация поступила от правоохранительных органов Австрии, Всемирного антидопингового агентства (WADA), его информатора Григория Родченкова. Комиссия также изучала электронные письма IBU, документы, предоставленные СБР и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), и результаты проверки допинг-проб российских биатлонистов.

В числе допрошенных по делу были сотрудники и советники IBU, биатлонисты, информаторы из России, бывшие руководители СБР и РУСАДА. В их числе оказался и Тихонов, занимавший пост президента СБР с 1996 по 2008 год.

Тейлор в прошлом возглавлял комиссию по соответствию WADA, на основе его рекомендации исполком организации в декабре прошлого года лишил РУСАДА статуса соответствия и вынес четырехлетние санкции в отношении российского спорта. По мнению WADA, российская сторона произвела манипуляции с базой московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение ее целостности являлась условиям восстановления РУСАДА в 2018 году.