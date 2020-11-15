Вратарь сборной Швейцарии прокомментировал два отраженных пенальти от Серхио Рамоса

ТАСС, 15 ноября. Вратарь сборной Швейцарии по футболу Ян Зоммер поделился эмоциями от двух отраженных 11-метровых ударах в матче группового турнира Лиги наций против команды Испании. Его комментарий приводит пресс-служба Союза европейский футбольных ассоциаций. В субботу сборная Швейцарии на своем поле сыграла вничью с командой Испании со счетом 1:1. Зоммер отразил пенальти на 57-й и 79-й минутах, в обоих случаях к мячу подходил защитник и капитан сборной Испании Серхио Рамос.

❌ Por primera vez en los 100 años de historia de la @SeFutbol, un jugador ha fallado dos penaltis en un mismo encuentro



Nunca antes a la Roja le habían pitado dos penas máximas a su favor en un partido



@SergioRamos no tuvo su mejor noche



pic.twitter.com/OMgDsz3SU0 — Post United (@postutd) November 14, 2020

"Сумасшедший вечер, думаю, сегодня нам многое удалось, - сказал Зоммер. - Во втором тайме сильно чувствовалось, что мы играем против сборной Испании. Напряжение было велико, но мы выстояли, очень компактно сыграли в защите и старались что-то предпринять впереди. В целом мы с задачей справились, чем очень гордимся". "Недавно я играл против Рамоса в Лиге чемпионов, поэтому к его пенальти я подготовился заранее. Думаю, во втором случае он хотел ударить подсечкой, но в итоге все для меня сложилось отлично", - добавил швейцарский голкипер.

' YouTube/Матч ТВ'