Серхио Рамос не забил два пенальти в матче Лиги наций после 25 успешных 11-метровых подряд

ТАСС, 15 ноября. Испанский защитник Серхио Рамос не сумел реализовать два одиннадцатиметровых удара в игре группового этапа Лиги наций против швейцарцев.
Первый пенальти 34-летний игрок не реализовал на 57-й минуте, второй - на 79-й минуте. Рамос до этого матча забил 25 мячей с пенальти подряд. В предыдущий раз испанец не смог реализовать 11-метровый удар в мае 2018 года в игре за испанский "Реал" против "Севильи".
Sergio Ramos missed 2 penalties for Spain today. that second penalty was very poor tbh. Great reading by the Goalkeeper Yan Sommer.— FTTV World (@FTTV20) November 14, 2020
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Ян Зоммер стал первым голкипером, который отразил два удара с пенальти в одном матче от Рамоса.
Рамос провел за сборную 177-й матч, он стал лидером по количеству проведенных игр за национальную команду среди европейских игроков. Встреча завершилась со счетом 1:1.