Серхио Рамос не забил два пенальти в матче Лиги наций после 25 успешных 11-метровых подряд

Первый пенальти 34-летний игрок не реализовал на 57-й минуте, второй - на 79-й минуте. Рамос до этого матча забил 25 мячей с пенальти подряд. В предыдущий раз испанец не смог реализовать 11-метровый удар в мае 2018 года в игре за испанский "Реал" против "Севильи".

ТАСС, 15 ноября. Испанский защитник Серхио Рамос не сумел реализовать два одиннадцатиметровых удара в игре группового этапа Лиги наций против швейцарцев.

Ян Зоммер стал первым голкипером, который отразил два удара с пенальти в одном матче от Рамоса.

Рамос провел за сборную 177-й матч, он стал лидером по количеству проведенных игр за национальную команду среди европейских игроков. Встреча завершилась со счетом 1:1.