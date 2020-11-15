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Лига наций

Серхио Рамос не забил два пенальти в матче Лиги наций после 25 успешных 11-метровых подряд

Защитник провел 177-й матч за сборную Испании, по этому показателю он вышел на первое место среди игроков европейских сборных
Серхио Рамос EPA-EFE/ALESSANDRO DELLA VALLE
Описание
Серхио Рамос
© EPA-EFE/ALESSANDRO DELLA VALLE

ТАСС, 15 ноября. Испанский защитник Серхио Рамос не сумел реализовать два одиннадцатиметровых удара в игре группового этапа Лиги наций против швейцарцев.

Первый пенальти 34-летний игрок не реализовал на 57-й минуте, второй - на 79-й минуте. Рамос до этого матча забил 25 мячей с пенальти подряд. В предыдущий раз испанец не смог реализовать 11-метровый удар в мае 2018 года в игре за испанский "Реал" против "Севильи".

Ян Зоммер стал первым голкипером, который отразил два удара с пенальти в одном матче от Рамоса.

Рамос провел за сборную 177-й матч, он стал лидером по количеству проведенных игр за национальную команду среди европейских игроков. Встреча завершилась со счетом 1:1.

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