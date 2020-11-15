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Футбол в России

Шварц: Паршивлюк не подходит на роль капитана "Динамо" из-за спартаковского прошлого

Паршивлюк является воспитанником московского "Спартака" и выступал за клуб с 2007 по 2016 год

ТАСС, 15 ноября. Футболист Сергей Паршивлюк не может быть капитаном московского клуба Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" из-за спартаковского прошлого. Об этом газете "Спорт-Экспресс" сообщил главный тренер "Динамо" Сандро Шварц.

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Паршивлюк является воспитанником московского "Спартака", за клуб он играл с 2007 по 2016 год, в 2010 году он впервые стал капитаном команды. С 2019 года он является игроком "Динамо".

"Раскрою карты, как я это сделал в беседе с игроками. Для меня, скажем, Паршивлюк - топ-личность с менталитетом настоящего профессионала. То, что он делает для клуба, невероятно, но мы знаем историю его карьеры, поэтому вариант не подходил", - сказал Шварц.

"И есть Роман Евгеньев, он здорово развивается как игрок, хорош в отборе, грамотно подключается к атакам. У него вообще получилась идеальная неделя: вызван в первую сборную России, надел капитанскую повязку в "Динамо", забил свой первый мяч в РПЛ, отдал голевую передачу Лесовому, признан лучшим игроком матча. Я говорил ребятам, что вводится правило - кто забьет первый мяч в карьере, должен оплатить ужин команде, и кто впервые наденет капитанскую повязку - тоже. У Евгеньева это совпало в одном матче, так что оплату одного ужина беру на себя", - добавил специалист.

"Динамо" после 14 туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. В следующем туре подопечные Шварца 21 ноября в гостях сыграют со "Спартаком".

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