Черчесов: сборная России достойно играла с командой Турции в меньшинстве

ТАСС, 15 ноября. Сборная России по футболу достойно выглядела в матче пятого тура Лиги наций по футболу с командой Турции, оставшись в меньшинстве. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

Встреча, прошедшая в Стамбуле, завершилась победой сборной Турции со счетом 3:2. На 24-й минуте с поля был удален защитник Андрей Семенов. К тому моменту россияне вели со счетом 1:0.

"Игра разделилась на три фазы. Первая - до удаления, вторая - пять-десять минут после удаления и третья - оставшаяся игра. В фазе пять-десять минут мы пропустили два гола, это сыграло определяющую роль. А так, даже играя вдесятером, команда выглядела достойно против хорошей турецкой сборной", - отметил Черчесов.

"Мы и в перерыве настраивали команду на победу, и замены делали, чтобы усилить атаку. В одну секунду все не перестроить, замену не сделаешь, потом мы сделали замену, все перестроилось. Здесь и опытные игроки должны сконцентрироваться, это тот случай, когда надо воспринимать ситуацию как игровой момент. После красной карточки мы нормально играли во втором тайме и имели моменты", - добавил главный тренер сборной России.

В стартовом составе сборной России на поле вышли три центральных защитника - Георгий Джикия, Федор Кудряшов и Семенов. "Решение сыграть в три центральных защитника было обусловлено тем, что мы хотели немножко сыграть по-другому, поменять систему. Думаем, что это было правильное решение, турки не знали, как мы будем играть, им было непросто. Мы знали, что мы будем делать, как в атаку выходить и в обороне играть", - подчеркнул Черчесов.

"Им было некомфортно, мы много прессинговали, гол так забили. Ребята все сделали прекрасно, и до удаления все выглядело так, как мы хотели", - продолжил главный тренер российской сборной.

Заболотный справился с задачей

Нападающий "Сочи" Антон Заболотный пропустил товарищеский матч с командой Молдавии (0:0) и присоединился к сборной России уже в Стамбуле. Ранее тест нападающего на коронавирус показал сомнительный результат, повторный не подтвердил заболевание. Заболотный был вызван в сборную России впервые в нынешнем году.

"Заболотный был хорошо готов физически, он играет в этой же системе в "Сочи" и выполняет ту функцию, которая сегодня была ему дана, - пояснил Черчесов. - Он в принципе справился, но, конечно, нападающему нужны голы. Этого он не сделал, но в остальном на команду отработал так, как мы от него требовали".

В заключительном матче Лиги наций россияне сыграют 18 ноября в гостях с командой Сербии, встречу из-за дисквалификаций пропустят Семенов, Федор Кудряшов и Роман Зобнин. "Сейчас обсудим, как действовать. Если бы была нормальная ситуация, наверное, взяли бы их с собой. Но из-за пандемии, наверное, не имеет смысла их брать, они разъедутся по домам, у нас останутся 22 футболиста", - заключил Черчесов.

Российская команда не может одержать победу на протяжении пяти игр (три ничьи и два поражения). Россияне имеют в активе 8 очков и после пяти туров возглавляют таблицу группы 3 лиги В, далее идут команды Венгрии (7), Турции (6) и Сербии (2).