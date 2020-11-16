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Лига наций

Сборная Бельгии победила англичан в матче Лиги наций

Встреча завершилась со счетом 2:0
Юри Тилеманс AP Photo/Francisco Seco
Описание
Юри Тилеманс
© AP Photo/Francisco Seco

ТАСС, 16 ноября. Сборная Бельгии по футболу на своем поле со счетом 2:0 обыграла команду Англии в матче пятого тура группового этапа Лиги наций.

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Голы забили Юри Тилеманс (10-я минута) и Дрис Мертенс (24). В другом матче группы 2 лиги А команда Дании вырвала дома победу у исландцев (2:1). Сборная Бельгии после пяти туров имеет 12 очков и располагается на первой строчке таблицы. Далее идут команды Дании (10), Англии (7) и Исландии (1).

Для выхода в полуфинал Лиги наций бельгийцам требуется в последнем туре не проиграть 18 ноября дома сборной Дании. Команда Исландии, потерявшая шансы остаться в лиге А, в тот же день сыграет в гостях со сборной Англии.

В группе 1 лиги А сборная Боснии и Герцеговины проиграла в гостях сборной Нидерландов (1:3) и потеряла шансы остаться в дивизионе. Итальянцы на своем поле победили поляков (2:0) и возглавили квартет.

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В группе 1 лиги В сборная Австрии обыграла дома команду Северной Ирландии (2:1). В группе 2 словаки на своем поле победили лидеров квартета шотландцев (1:0), а команда Чехии обыграла дома сборную Израиля (1:0). В четвертой группе сборная Уэльса дома оказалась сильнее ирландцев (1:0), а финны на выезде переиграли сильнее болгар (2:1).

В матче группы 2 лиги С сборная Северной Македонии победила дома эстонцев (2:1), которые примут участие в матчах за право остаться в дивизионе. В другой встрече квартета команда Армении обыграла в гостях сборную Грузии (2:1). В группе 3 словенцы победили дома сборную Косова (2:1), а команда Греции обыграла в гостях молдаван (2:0). В группе 4 сборная Албании переиграла дома команду Казахстана (3:1), а белорусы на своем поле победили литовцев (2:0).

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