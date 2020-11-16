Сборная Бельгии победила англичан в матче Лиги наций

ТАСС, 16 ноября. Сборная Бельгии по футболу на своем поле со счетом 2:0 обыграла команду Англии в матче пятого тура группового этапа Лиги наций.

Голы забили Юри Тилеманс (10-я минута) и Дрис Мертенс (24). В другом матче группы 2 лиги А команда Дании вырвала дома победу у исландцев (2:1). Сборная Бельгии после пяти туров имеет 12 очков и располагается на первой строчке таблицы. Далее идут команды Дании (10), Англии (7) и Исландии (1).

Для выхода в полуфинал Лиги наций бельгийцам требуется в последнем туре не проиграть 18 ноября дома сборной Дании. Команда Исландии, потерявшая шансы остаться в лиге А, в тот же день сыграет в гостях со сборной Англии.

В группе 1 лиги А сборная Боснии и Герцеговины проиграла в гостях сборной Нидерландов (1:3) и потеряла шансы остаться в дивизионе. Итальянцы на своем поле победили поляков (2:0) и возглавили квартет.