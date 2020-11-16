Надаль: раскованность на приеме благодаря уверенной подаче помогла победить Рублева

ТАСС, 16 ноября. Ключом к победе второй ракетки мира испанца Рафаэля Надаля над россиянином Андреем Рублевым в первом туре на групповом этапе Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) стала расслабленность на приеме, подкрепленная уверенной подачей. Об этом заявил Надаль, комментарий которого приводит пресс-служба АТР.

В ночь на понедельник Рублев уступил Надалю со счетом 3:6, 4:6. Россиянин впервые принимает участие в этом турнире.

"Конечно, важно удачно начать, так как победная серия вселяет уверенность в свои силы, - сказал Надаль. - Сегодня ключевым аспектом игры стала подача. Я не испытывал серьезных проблем в геймах на своей подаче, и это помогло мне действовать более расслабленно на приеме".

"Я доволен тем, как провел встречу. Первая игра на турнире всегда проходит тяжело, и Андрей проводит прекрасный сезон. Он прекрасный парень, я желаю ему продолжать добиваться успехов", - добавил испанец.

Надаль завоевал 86 титулов на турнирах под эгидой АТР. 34-летний испанец делит со швейцарцем Роджером Федерером первое место по количеству побед на турнирах серии Большого шлема (20). Помимо Рублева, на Итоговом турнире ATP выступает россиянин Даниил Медведев. Стартовый матч он проведет в понедельник против Александра Зверева из Германии (начало игры в 23:00 мск). Рублев следующий матч сыграет против грека Стефаноса Циципаса во вторник, в этот же день Надаль встретится с австрийцем Домиником Тимом.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всех на турнире побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году. Турнир проводится в Лондоне на "харде". Действующим победителем является Циципас.