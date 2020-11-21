Ершов: Федерация водно-моторного спорта России будет расширять календарь соревнований

В субботу Ершов, возглавляющий ФВМСР с начала года, был единогласно переизбран на посту президента на выборном съезде организации.

МОСКВА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Расширение календаря соревнований, развитие детской программы и планирование проведения в стране чемпионата мира по аквабайку и новым дисциплинам входит в число первоочередных задач Федерации водно-моторного спорта России (ФВМСР). Об этом ТАСС рассказал президент ФВМСР Михаил Ершов.

"За этот сложный год удалось плодотворно поработать, у нас появилось взаимопонимание со всеми регионами. Мы сформировали офис, создали попечительский совет, благодаря которому проводим свою работу, - сказал Ершов. - Теперь стараемся расширять календарь проведения соревнований и планируем развивать детскую программу".

"Наш вид спорта достаточно сложный, он не олимпийский. Если уж родители хотят отдавать в спорт, то мы не в первых видах, в приоритете футбол, хоккей, гимнастика. Но мы считаем, что у нас самый динамичный и зрелищный спорт на воде", - рассказал собеседник ТАСС.

Следующие выборы в ФВМСР пройдут в ноябре 2024 года. По словам Ершова, федерация находится в контакте с международными партнерами и серьезно настроена провести в России крупный турнир международного уровня: "У нас есть желание организовать чемпионат мира, видимо, где-то в московском регионе, либо в Санкт-Петеребурге. Ведем переговоры с международной федерацией, но есть сложности. Не обо всем можно договориться по видеосвязи, поэтому ждем, когда откроются границы. Но мы настроены на то, чтобы провести чемпионат мира в аквабайке и новых дисциплинах".